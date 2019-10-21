Коломойский публично оскорбил Гонтареву и министра

Украинский олигарх Игорь Коломойский разразился оскорблениями в адрес экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и министра экономики Тимофея Милованова, комментируя скандальную песню Квартала 95 о сгоревшем доме Гонтаревой. Об этом он сообщил телеканалу Настоящее время.

"Гонтарева пусть сидит спокойно в Лондоне и переписывает имущество на других, чтобы ей чего-нибудь еще не спалили. Почему вы не считаете, что в этом номере травят также меня? Они на всю страну говорят, что "Валерия думает о Валерьиче", и это значит, что я первый подозреваемый! Почему вы не считаете, что это – травля Коломойского?", - сказал он.

Коломойский сказал, что шутка о "Валерьиче" больше всего ему понравился.

"Когда у людей есть чувство юмора, они спокойно все воспринимают, не обращают внимания и не считают, что это травля. Это наша жизнь! И элементы нашей жизни. Или вы будете отрицать, что у нее сгорела хата? Это просто шутка, песня, произведение в развлекательной телепередаче. Сатира и юмор", - сказал он.

"Вы хотели спросить меня, сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую! Я сочувствую десяткам, а, может, и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. Она никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница. И я уверен, что придет время, и суд это установит. И она будет сидеть за решеткой, не в Англии, так в другом месте", - добавил Коломйоський.

На то, что Гонтарева расценивает номер 95 квартала как давление на нее, Коломойский ответил:

"Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка. Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи – это ее травля?... Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я с ней имел опыт общения с 2014-го по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное. И что Украина – это failed state (недееспособное коррумпированное государство – ред.)".

В то же время, Коломойский заявил, что министр развития экономики Тимофей Милованов должен уйти в отставку.

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор?" - сказал он.

"Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - добавил Коломойский.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

Позже министр культуры Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора имени Веревки о поджоге ее дома.

Министр экономики раскритиковал номер 95 квартала о доме Гонтаревой

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Источник: korrespondent.net