Пьяный крымчанин изнасиловал семилетнюю соседку

В Нижнегорском районе аннексированного Крыма пьяный мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку. Об этом сообщают местные "правоохранители".

Подозреваемый в совершении преступления задержан и заключен под стражу.

Установлено, что вечером девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из населенных пунктов Нижнегорского района. К ребенку подошел нетрезвый сосед и насильно увел в лесополосу, где совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование.

Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь.

"В короткие сроки злоумышленник был задержан, в настоящее время ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу", – говорится в сообщении.

Насильнику вменяется совершение преступления об изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что житель Днепропетровской области изнасиловал 5-летнюю девочку.

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Источник: korrespondent.net