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21. 10. 2019

Пьяный крымчанин изнасиловал семилетнюю соседку

В Нижнегорском районе аннексированного Крыма пьяный мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку. Об этом сообщают местные "правоохранители".
 
Подозреваемый в совершении преступления задержан и заключен под стражу.
 
Установлено, что вечером девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из населенных пунктов Нижнегорского района. К ребенку подошел нетрезвый сосед и насильно увел в лесополосу, где совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование. 
 
Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь. 
 
"В короткие сроки злоумышленник был задержан, в настоящее время ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу", – говорится в сообщении.
 
Насильнику вменяется совершение преступления об изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.
 
Ранее сообщалось, что житель Днепропетровской области изнасиловал 5-летнюю девочку.
                                                                                       
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Источник: korrespondent.net
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