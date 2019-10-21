Пьяный крымчанин изнасиловал семилетнюю соседку

В Нижнегорском районе аннексированного Крыма пьяный мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку. Об этом сообщают местные "правоохранители".
Подозреваемый в совершении преступления задержан и заключен под стражу.
Установлено, что вечером девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из населенных пунктов Нижнегорского района. К ребенку подошел нетрезвый сосед и насильно увел в лесополосу, где совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование.
Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь.
"В короткие сроки злоумышленник был задержан, в настоящее время ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу", – говорится в сообщении.
Насильнику вменяется совершение преступления об изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что житель Днепропетровской области изнасиловал 5-летнюю девочку.
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Источник: korrespondent.net