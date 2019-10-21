Под Киевом расстреляли водителя, объявлена спецоперация Сирена

В селе Княжичи Киевской области, неизвестные лица произвели выстрелы в водителя легкового авто, введена полицейская спецоперация Сирена. Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"В селе Княжичи Броварского района неизвестные лица произвели выстрелы в водителя легковушки, после чего "стрелки" скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Так, автомобиль, который двигался навстречу, совершил столкновение с легковым авто потерпевшего, неизвестные открыли огонь.

По данным полиции, раненый водитель находится в больнице. На месте полиции работают руководство Главного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

пресс-служба Нацполиции

"С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области введена специальная полицейская операция Сирена. Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке и проверке транспортных средств", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумах пассажир 20 раз выстрелил в водителя такси. Злоумышленник попал из пистолета таксисту в лицо, шею и грудную клетку. Стрелка задержали.

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Источник: korrespondent.net