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21. 10. 2019

Международная авиация начала писать Kyiv вместо Kiev

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально перешла на написание названия столицу Украины как Kyiv. Об этом сообщили в МИД Украины в понедельник, 21 октября.

"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev! Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название украинской столицы как Kyiv", - сообщили на официальной странице кампании МИД #CorrectUA в Twitter.

В министерстве отметили, что это важный шаг, который положил конец использованию варианта Kiev в международной практике.

Напомним, что ранее США поменяли правило написания названия Киева. Соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям были сделаны 17 июня.

Писать Kyiv, а не Kiev. Почему это важно?

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Источник: korrespondent.net
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