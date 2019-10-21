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21. 10. 2019

Упал почти во двор: подробности гибели Кутового

Вертолет с экс-министром аграрной промышленности Тарасом Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения. Об этом заявил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин в комментарии Униан.

"Все произошло в селе Тарасенковое Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.

Cмотрите фотогалерею: Упал почти во двор: подробности гибели Кутового

 
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета погиб экс-министр Кутовой. Спасатели сообщили о крушении малого вертолета в Полтавской области, которым, по данным СМИ, управлял экс-министр.

Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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