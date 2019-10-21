Вертолет с экс-министром аграрной промышленности Тарасом Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения. Об этом заявил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин в комментарии Униан.
"Все произошло в селе Тарасенковое Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.
Cмотрите фотогалерею: Упал почти во двор: подробности гибели Кутового
Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость