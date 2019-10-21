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21. 10. 2019

Аэропорт Борисполь остановил работу из-за аммиака

Аэропорт Борисполь приостановил работу терминалов из-за летучих вредных веществ, распространненых во время обработки полей. Об этом сообщает пресс-службу аэропорта.

По информации пресс-службы аэропорта, в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместительными веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

"В настоящее время в аэропорту Борисполь работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - говорится в сообщении.

В аэропорту также пообещали в ближайшее время обновить информацию, а также призвали пассажиров следить за расписанием на он-лайн табло.

Источник: korrespondent.net
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