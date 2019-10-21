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21. 10. 2019

На Закарпатье зафиксирован случай дифтерии

В Ужгороде зарегистрировали случай заболевания дифтерией. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 21 октября.

"В Ужгороде диагностировали случай заболевания дифтерией. Болезнь обнаружили у студента 5-го курса медицинского факультета №2 (учатся студенты-иностранцы) Ужгородского национального университета", - говорится в сообщении.

Указано, что парень обратился к врачу 11 октября, а 17 октября заболевание подтвердили по результатам исследования в бактериологической лаборатории.

"При обследовании этого пациента была высеяна бактерия дифтерии, нетоксичный штамм. Парень жаловался на повышение температуры, боль в горле и мышечную боль. Сейчас он находится в областной инфекционной больнице, получает лечение. Мы начали обследование иммунного статуса всех студентов, обучающихся на его курсе. Осуществляем ряд противоэпидемических мероприятий", - заявила и.о. директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров.

Сообщается, что состояние больного удовлетворительное, патологических изменений нет.

"Этот штамм дифтерии не токсичен и не вызывает изменений в организме, как настоящий токсичный штамм дифтерийной палочки", - пояснил директор Областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

Указано, что последние случаи заболевания дифтерией в Ужгороде были зафиксированы в 2010 году, на Закарпатье - в 2011-м. За 9 месяцев этого года на Закарпатье от дифтерии получили плановые прививки 48% населения при необходимых 95%.

Также сообщается, что медики осмотрели 70 студентов вуза, которые могли контактировать с больным. У 44 студентов отобрали материал для анализов.

Напомним, что ранее дифтерию обнаружили у девушки в Хмельницком. Жительница Хмельницкого, работающая фармацевтом, пропустила прививку в 16 лет. Она обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, температуру и слабость.

Также сообщалось, что ВОЗ выделит Украине противодифтерийную сыворотку. Сейчас сыворотки в Украине нет вообще.

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Источник: korrespondent.net
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