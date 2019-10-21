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21. 10. 2019

Два подъемных крана взорвали в США

Сотрудники строительной компании в Новом Орлеане в США пытались обрушить при помощи взрывчатки два крана. Об этом сообщает The New York Time в понедельник, 21 октября.

Строители приняли решение взорвать конструкции, а не разбирать их: так выходило дешевле и безопаснее. После взрыва, который поднял тучи пыли, часть одного крана осталась нависать над зданием разрушенного отеля, а другого - упала на землю.

Снос построек идет уже более недели: он начался после того, как обрушилось здание отеля Hard Rock, который строился недалеко от угла исторического французского квартала города. Оба крана были при этом сильно повреждены.

Напомним, что ранее в России подорвали 230-метровую телебашню. Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местных властей.

Также сообщалось, что во Львове впервые демонтировали многоэтажный дом-самострой. Работы по демонтажу семиэтажного дома по улице Лычаковской, 259 продолжались более месяца.

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Источник: korrespondent.net
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