ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от переаттестации

Генеральная прокуратура Украины уволит 218 прокуроров, которые не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ в понедельник, 21 октября.

"Они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в офис Генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки закону и порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством", - сказано в сообщении.

В то же время, отмечается в сообщении, 11 тыс 277 прокуроров (из них 1 тыс 82 - в Генпрокуратуре), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за день подписал более 20 приказов об увольнении прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию.

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Источник: korrespondent.net