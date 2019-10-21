В Бангладеш депутат нашла восемь двойников, чтобы они сдали экзамены за нее

Депутата парламента Бангладеш от правящей партии Авами лиг Таманну Нусрат исключили из университета из-за того, что она наняла восемь двойников, чтобы те сдали экзамены за нее. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 21 октября.

Парламентарий нашла похожих на нее женщин и использовала их как минимум на 13 экзаменах. Обман был раскрыт, когда корреспондент телеканала Nagorik TV пришел на экзамен напрямую спросил об этом подставную Нусрат.

Депутат получала степень бакалавра в Открытом университете Бангладеш. Его глава заявил, что Нусрат исключена, так как она совершила преступление.

Представитель учебного заведения затем рассказал, что подставные студентки сдавали экзамены в окружении охраны. Все знали о подлоге, но ничего не говорили, так как она происходит из очень влиятельной семьи.

Напомним, что ранее в Бангладеш девушка родила дважды за месяц. Во время первых родов врачи не заметили, что у женщины есть вторая матка, в которой растут дети.

Также сообщалось, что в Бангладеш муж нашел волос в еде и побрил голову жене. Ему угрожает до 14 лет тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net