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21. 10. 2019

ЧП в Борисполе: 50 пассажиров обратились к медикам

В аэропорту Борисполь около 50 человек обратились за медицинской помощью после выброса в воздух вредных веществ во время обработки полей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что один сотрудник авиакомпании SkyUp доставлен в больницу.

"Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Борисполь остановил работу из-за аммиака. Аэропорт приостановил работу терминалов из-за обработки близлежащих полей амиаковместительными веществами.

Позже аэропорт возобновил работу поскольку качество воздуха соответствовало нормам. Но очевидцы на странице аэропорта сообщали, что двух сотрудниц аэропорта забрала "скорая". И причиной ЧП якобы стала цистерна с химическими веществами на территории аэропорта.

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Источник: korrespondent.net
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