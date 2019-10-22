Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2019, вторник, 02:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
22. 10. 2019

Перемирие в Сирии соблюдается - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил 21 октября, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии соблюдается, несмотря на некоторые столкновения. Слова американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.

"У нас появляются очень хорошие новости. Прекращение огня соблюдается", - сказал Трамп.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что глава Белого дома также отметил, что наблюдаются некоторые столкновения, однако их немного.

При этом Трамп добавил, что США не давали курдам обещаний защищать их всегда. "Мы никогда не соглашались защищать курдов всю их оставшуюся жизнь", - цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию Источник мира на 120 часов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.