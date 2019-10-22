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22. 10. 2019

Зеленский обещает инвесторам прозрачные правила игры

Президент Украины Владимир Зеленский обещает иностранным и украинским инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые для всех правила игры при ведении бизнеса в Украине.

"В течение последних месяцев мы собирали интересные проекты по всей стране, общались с представителями различных городов и регионов, изучали уже реализованные успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, и мы их нашли. 29 октября презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе", - сказал он.

Зеленский указал, что его команда хочет начать "новую историю" именно с такого города как Мариуполь, перспективного и "жадного к изменениям".

"С момента, когда я приглашал иностранных инвесторов в Украину, мы проголосовали за закон о приватизации и о концессии, и это только начало. В Украине обязательно появится то, чего никогда не было раньше, - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех. На форуме мы покажем, что уже успели сделать, и расскажем о путях развития приоритетных для нас отраслей", - подчеркнул он.

"Речь не только о деньгах, инвестируйте в Украине свое время, свою энергию, свой талант и свое стремление к изменениям. И тогда нашими общими усилиями Украина станет сильной и успешной", - призвал он в приглашении на форум.

Ранее Зеленский подписал закон об отмене налога на инвестиции. Владимир Зеленский отменил налог на инвестиции и, в частности, паевый взнос в развитие инфраструктуры города.

Зеленский проведет инвестфорум в Мариуполе

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Источник: korrespondent.net
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