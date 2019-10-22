Пентагон готовит план полного вывода войск из Афганистана - СМИ

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам одного из них, в Минобороны разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели.

Как отмечает телекомпания, в оборонном ведомстве готовятся к тому, что приказ о выводе американских военнослужащих может последовать столь же неожиданно, как в ситуации с Сирией.

При этом источники NBC подчеркивают, что в настоящий момент разработка порядка действий на случай вывода американских ВС носит скорее превентивный характер и являет собой пример "разумного планирования", поскольку речи о подготовке такого приказа пока не идет.

Однако один из источников отметил, что действия Трампа относительно Сирии можно считать "генеральной репетицией" того, к чему он готовится в Афганистане.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что США начали постепенно сокращать свое военное присутствие в Афганистане и уже вывели оттуда 2 тысячи военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net