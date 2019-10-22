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22. 10. 2019

Дела Майдана будут переданы полиции, НАБУ и СБУ

Дела Майдана будут переданы для расследования Нацполицией, НАБУ и СБУ. Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире канала ICTV.

"Управление спецрасследований все равно было расформировано", - сказал Рябошапка.

По его словам, дела будут переданы для расследования в НАБУ, Нацполицию и СБУ.

Рябошапка подчеркнул, что подразделение спецрасследований, которое занималось расследованием дел Майдана будет расформировано в связи с реформой органов прокуратуры, в соответствии с которой 20 ноября прокуратура теряет функцию следствия.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генпрокуратуре нового департамента, который будет заниматься делами о преступлениях против участников Майдана.

Уволены прокуроры, расследовавшие дела Майдана

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Источник: korrespondent.net
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