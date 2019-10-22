Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов анонсировал создание правозащитной организации.

"Сегодня я принял решение о создании общественной организации. Буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной", - сказал он.

Сенцов также допустил создание отдельного фонда для финансирования организации. "Может, я даже назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - сказал он.

По словам режиссера, названия организации еще нет и политикой он не будет заниматься. "Я уже не раз заявлял, что о политической карьере вопрос не решен. С общественной деятельностью решен", - сказал он.

Напомним, ранее Сенцов посетил Страсбург и провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Сенцов дал показания миссии ООН

Источник: korrespondent.net