В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев

По состоянию на понедельник, 21 октября, на территории Украины на учете находятся свыше 1,4 млн переселенцев. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, речь идет о людях, которые покинули временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

"По состоянию на 21 октября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 413 649 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, более половине внутренне перемещенных лиц денег хватает только на питание, или даже на питании они вынуждены экономить.

Названо число переселенцев из Крыма и Севастополя

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Источник: korrespondent.net