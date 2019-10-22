В Зимбабве из-за голода погибли 55 слонов

В зимбабвийском национальном парке Хванге за последние два месяца умерли по меньшей мере 55 слонов от голода и сильной засухи. Об этом сообщает BBC.

"Ситуация ужасная. Слоны умирают от голода, и это большая проблема", - сказал представитель зимбабвийского национального парка Тинаше Фараво.

Сообщалось, что некоторые из слонов были найдены в радиусе 50 метров от водоемов, что говорит о том, что они умерли, так и не добравшись до них.

По словам Фараво, национальный парк не получает государственного финансирования и может вмещать 15 тыс. слонов, тогда как фактическое их количество намного больше – 50 тыс. Такая ситуация заставила животных покинуть парк и самостоятельно отправиться на поиски пищи и воды.

Засуха привела к значительному снижению урожайности в Зимбабве, в результате чего треть населения столкнулась острым дефицитом продовольствия в условиях продолжающегося экономического кризиса.

В августе в докладе Всемирной продовольственной программы ООН говорилось, что два миллиона человек подвергаются риску голода в стране. Экономический кризис в Зимбабве означает отсутствие средств для надлежащего управления дикой природой.

Одним из решений является продажа слонов за рубеж, но эта практика вызвала яростную реакцию со стороны экспертов по дикой природе, которые указывают на ненадлежащие условиях содержания слонов в иностранных зоопарках.

Ранее сообщалось, что в Таиланде погибли шесть слонов, пытаясь спасти слоненка. Причиной несчастья стало падение слоненка в пропасть у водопада.

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Источник: korrespondent.net