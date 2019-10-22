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22. 10. 2019

Итоги 21.10: ЧП в Борисполе, гибель экс-министра

Зеленский провел переговоры с премьером Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию в понедельник, 21 октября, встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Абэ за политику Японии по поддержке Украины и непризнанию аннексии Крыма и сохранение санкций против России.

Квартал 95 отреагировал на критику из-за песни

Коллектив студии Квартал 95 отреагировал на критику министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова по поводу номера о поджоге загородного дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в эфире Вечернего квартала. Об этом говорится в обращении "квартальцев" на их странице в Facebook в понедельник, 21 октября.

"Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Господин Владимир, спасибо вам за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку Вечернего квартала, чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", – говорится в сообщении.

Гладковского освободили из-под стражи

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который подозревается в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и других нарушениях, в понедельник, 21 октября, вышел из-под стражи после внесения залога. 

"Я буду защищать свою честь и достоинство", - прокомментировал Гладковский свои дальнейшие планы журналистам после освобождения.

При крушении вертолета погиб экс-министр Кутовой

В Полтавской области в результате крушения вертолета Robinson R44 возле села Тарасенково погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. 

Как сообщили в ГСЧС, авиакатастрофа произошла около 16 часов дня. Вертолет летел из Киева.

По данным СМИ, вертолетом управлял именно Кутовой. Воздушное судно упало на территории частного домохозяйства.

Аэропорт Борисполь остановил работу из-за аммиака

Аэропорт Борисполь приостановил работу терминалов из-за летучих вредных веществ, распространненых во время обработки полей. Об этом сообщает пресс-службу аэропорта.

По информации пресс-службы аэропорта, в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместительными веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1056-1 о борьбе с рейдерством. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады в понедельник, 21 октября.

Согласно документу, упраздняется деятельность аккредитованных госрегистраторов. Это связано с тем, "значительное их количество принимало активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях".

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Источник: korrespondent.net
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