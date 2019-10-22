Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2019, вторник, 08:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
22. 10. 2019

Зеленский принимает участие в интронизации нового императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию принимает участие в интронизации японского императора Нарухито. Об этом сообщает Офис президента, который транслирует церемонию на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию. На церемонии он присутствует с первой леди.

"Интронизация Нарухито - это сегодня одна из главных мировых событий. В Токио съехались более двух тысяч гостей из более 180 стран", - говорится в сообщении.

С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что переводится как "красивая гармония". Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито. 

Также президент провел переговоры с премьером Японии. Украинский президент поблагодарил Абэ за помощь Японии Украине и обсудил вопрос о безвизе между странами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.