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22. 10. 2019

На выборах в Канаде победила партия Трюдо

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах. Таковы предварительные данные национальной избирательной комиссии, сообщает ВВС.

Согласно последним сведениям, либералы побеждают в 144 из 338 избирательных округов. Их главные конкуренты из Консервативной партии - в 107. Квебекский блок лидирует в 35 округах, затем следуют Новая демократическая партия (19) и Зеленая партия (1). В настоящее время данные поступили из 306 округов.

Всего в Канаде 338 избирательных округов по числу мест в Палате общин национального парламента. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы минимум в 170 избирательных округах.

Темное прошлое Трюдо. Скандалы с премьером Канады

Ранее сообщалось, что Трюдо и Меркель ждут от Украины реформ. Премьер-министр Канады и канцлер Германии в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призвали к продолжению пути реформ.

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Источник: korrespondent.net
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