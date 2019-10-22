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22. 10. 2019

NBC: США готовят полный вывод войск из Афганистана

Министерство обороны США разрабатывает план вывода всех американских войск из Афганистана, если президент Трамп неожиданно даст соответствующий приказ, как он сделал в случае с Сирией. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

По словам собеседников телеканала, планирование вывода войск это просто мера, а в настоящее время никаких соответствующих указаний из Белого дома не поступало.

Один из военных чиновников, на которых ссылается NBC News, назвал это "разумным планированием". Другой чиновник охарактеризовал решение Трампа вывести силы из Сирии как "генеральную репетицию" того, что может произойти в Афганистане.

Накануне сообщалось, что США "по-тихому" вывели солдат из Афганистана. Численность американских войск в стране за последний год снизилась на две тысячи человек - примерно до 12 тысяч.

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Источник: korrespondent.net
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