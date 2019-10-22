Сепаратисты 17 раз обстреляли военных на Донбассе

Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки, 21 октября, обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник 17 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы велись два раза возле Пищевика, также неподалеку Талаковки, у Водяного на Приазовье. Зафиксированы также обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов вблизи Авдеевки и Верхньоторецкого, возле Красногоровки, Широкиного, Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По три обстрела зафиксированы возле Орехового и вблизи Золотого-4. Также по одному обстрелу - в районе Попасной и Зайцевого.

"За минувшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - отметили в ООС.

С начала текущих суток обстрелы противник осуществил в районе Зайцевого. Здесь они применили крупнокалиберные пулеметы и, дважды, запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм.

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Источник: korrespondent.net