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22. 10. 2019

Император Японии официально вступил на престол

59-летний император Японии Нарухито официально вступил на престол. Об этом сообщает REUTERS.

"Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и буду выполнять свою работу в качестве символа государства и единства народа", – заявил Нарухито в речи в императорском дворце.

"Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем, а также будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, благосостоянию и процветанию благодаря мудрости и постоянным усилиям ее жителей", – добавил он.

На церемонию новый император прибыл в традиционном оранжевом одеянии. О вступлении на престол Нарухито объявил с 6,5 метрового трона, который изготовили в начале ХХ века по старинным образцам.

Жена императора надела объемное 12-слойное кимоно, сшитого по средневековым лекалам; ее трон был чуть поменьше. Премьер-министр Японии тоже произнес приветственную речь перед собравшимися.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в интронизации нового императора Японии.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито. 

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Источник: korrespondent.net
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