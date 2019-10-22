Трамп готов применить силу против Турции - Помпео

Президент США Дональд Трамп готов при необходимости применить военную силу против Турции из-за операции в Сирии. Об этом в интервью CNBC заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы предпочитаем мир войне. Но если от нас потребуются действия или даже - военные действия, то вам следует понимать, что президент Трамп к такому полностью готов", - сказал он.

При этом телеканал поясняет, что Помпео говорил именно о действиях против Турции.

Вместе с тем, глава Госдепартамента подчеркнул, что приоритет США - использование экономических и дипломатических рычагов давления на страны.

Напомним, США и Турция 17 октября договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны (YPG) покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

20 октября Помпео сообщил, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается.

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Источник: korrespondent.net