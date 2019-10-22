Наблюдатели ОБСЕ рассказали о ситуации в Золотом

На участке разведения в Золотом наблюдатели ОБСЕ видели шесть боевиков и одну зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) примерно в 650 метров к востоку от автодороги T1316 и приблизительно в 100 метров к северу от южного края участка разведения. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"На участке разведения в районе Золотого наблюдатели по-прежнему видели, как,по крайней мере, 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины удаляли и сжигали растительность по обе стороны автодороги T1316, на расстоянии до 750 метров к югу от северного края участка разведения", - отмечается в сообщении.

По данным, на ранее зафиксированной позиции на восточной обочине автодороги Т1316, примерно в 40 метров к югу от северного края участка разведения, команда миссии видела четыре дополнительных защитных барьера типа Hesco, а также приблизительно 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые устанавливали дополнительные бетонные барьеры.

Отметим, что для начала разведения на участке семь суток не должно быть обстрелов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ждать семь суток соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net