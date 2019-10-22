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22. 10. 2019

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи - нардеп

Офис президента инициирует проверку всех депутатов Слуги народа из финансового комитета парламента на детекторе лжи. Об этом заявил нардеп от СН Александр Дубинский на своей странице в Facebook.
 
О проверке пошла речь из-за подозрения некоторых депутатов во взяточнистве, когда голосовали за уничтожения монополии на деятельность и демонополизации рынка госзакупок.
 
"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА", - говорится в сообщении. 
 
Дубинский отметил, что согласен проверится на детекторе, и считает, что его коллеги по финкомитету также справятся с процедурой. 
 
"Я, со своей стороны, готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро (+ по каким-либо любым другим голосованиями в Раде, внесении проектов и поправок). Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Несмотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту", - написал он.
 
Однако он призвал пройти проверку на полиграфе и сотрудников Офиса президента, а также других депутатов, которые являются авторами самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва, которые вызывают подозрения в возможной коррупции. 
 
Отметим, ранее Дубинский назвал свою фракцию слугами МВФ.   
 
В ответ на это глава фракции Давид Арахамия предложил продать все авто Дубинского.
 

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Источник: korrespondent.net
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