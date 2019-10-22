В Полтавской области депутат покончил жизнь самоубийством

На Полтавщине народный депутат покончил жизнь самоубийством - мужчину нашли с огнестрельным ранением в голову, сообщают Факты.

Так, в понедельник, 21 октября, в селе Шишаки Полтавской области совершил самоубийство 55-летний Владимир Петренко, который был депутатом местного райсовета от партии ВО Батькивщина.

Отмечается, что нардеп нанес себе смертельное ранение из охотничьего ружья. Тело мужчины с простреленной головой нашла жена и сообщила правоохранительным органам.

"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина", - цитирует издание сообщение пресс-офицера отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полины Лариной.

Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Напомним, ранее сообщалось, что молодой львовянин повесился из-за долгов.

До этого в Кривом Роге мужчина нашли тело мужчины, повесившегося на электроопоре.

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Источник: korrespondent.net