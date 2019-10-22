В Крыму задержали троих крымских татар

Во вторник, 22 октября, в районе Керченского моста российская полиция задержала троих крымских татар, которые возвращались в Крым из России, где они были слушателями на судебном процессе, сообщает Крымская солидарность.

"Трое пассажиров микроавтобуса: Османов Ансар Исмаилович 1975 г.р, Керимов Али Наимович 1960 г.р., Сулейманов Амет Рефатович 1984 г.р. были задержаны и до сих пор находятся в отделе МВД. Сначала у них требовали заполнить анкеты на отработку преступлений, затем принудительно провести дактилоскопическую экспертизу, на что сотрудники полиции получили отказ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое задержанных – активные участники судебных процессов по политически мотивированным делам над крымскими татарами. У мужчин изъяли документы и более трех часов держали в участке.

Позже стало известно, что всех троих отпустили.

Ранее в Крыму силовики ворвались в мечеть во время молитвы. Они приехали к мечети крымских татар на бронемашинах и устроили прихожанам индивидуальный допрос.

Перед этим в Крыму задержали проукраинского активиста. Сообщалось, что силовики вечером ворвались в дом Олега Приходько и увезли его.

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Источник: korrespondent.net