Милованов отреагировал на оскорбление Коломойского

Министр экономики Тимофей Милованов ответил на оскорбление Игоря Коломойского, который назвал его дебилом. Соответствующее высказывание он прокомментировал на брифинге во вторник, 22 октября, сообщают Українські Новини.

"Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же", - сказал Милованов.

При этом Милованов добавил, что не комментирует заявления бизнесмена относительно необходимости подачи в отставку.

"Я это не комментирую. Я считаю, что так должно быть в нормальной стране, не надо комментировать заявления олигархов или бизнесменов", - сказал он.

В целом Милованов считает, что конфликт исчерпан.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что после заявления о влиянии номера 95 Квартала на инвестиционный климат в Украине министр экономики Милованов должен немедленно написать заявление об отставке, назвав его дебилом.

Напомним, Тимофей Милованов накануне заявил, что скандальное выступление 95 квартала и хора Веревки даст сигнал иностранным инвесторам о том, что нынешняя власть в Украине находится под контролем у Игоря Коломойского.

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Источник: korrespondent.net