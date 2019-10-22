Масштабные пожары охватили леса Прикарпатья

Более восьми гектаров леса горит в трех районах Ивано-Франковской области, спасатели борются с огнем. Об этом 22 октября сообщает Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Днем ранее утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре сухой травы, кустарников, поваленных деревьев и лиственной подстилки на площади 5 га на территории лесного массива, принадлежащего Богородчанскому спецагролесхозу в селе Кривец Богородчанского района.

"В 12:36 пожар локализован, тушение продолжается. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В тот же день утром в селе Лючки Косовского района возник пожар сухой травы, кустарников и лиственной подстилки на площади 1,5 га на территории лесного массива, принадлежащего Косовскому районному предприятию Райагролес. Причина возникновения пожара устанавливается.

Во второй половине дня в селе Пасечная Надворнянского района произошло возгорание сухой травы, лиственной подстилки, кустарников на площади 2 га в лесном массиве, принадлежащем Пасечнянскому лесничеству Надворнянского лесхоза. Причина возникновения пожара устанавливается.

Всего за прошлые сутки спасатели Прикарпатья ликвидировали 15 пожаров сухой травы и мусора.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в жилом доме, есть жертва.

Также сообщалось, что 17 октября в Дарницком районе Киева произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме.

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Источник: korrespondent.net