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22. 10. 2019

Масштабные пожары охватили леса Прикарпатья

Более восьми гектаров леса горит в трех районах Ивано-Франковской области, спасатели борются с огнем. Об этом 22 октября сообщает Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.
 
Днем ранее утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре сухой травы, кустарников, поваленных деревьев и лиственной подстилки на площади 5 га на территории лесного массива, принадлежащего Богородчанскому спецагролесхозу в селе Кривец Богородчанского района. 
 
"В 12:36 пожар локализован, тушение продолжается. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
 
В тот же день утром в селе Лючки Косовского района возник пожар сухой травы, кустарников и лиственной подстилки на площади 1,5 га на территории лесного массива, принадлежащего Косовскому районному предприятию Райагролес. Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Во второй половине дня в селе Пасечная Надворнянского района произошло возгорание сухой травы, лиственной подстилки, кустарников на площади 2 га в лесном массиве, принадлежащем Пасечнянскому лесничеству Надворнянского лесхоза. Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Всего за прошлые сутки спасатели Прикарпатья ликвидировали 15 пожаров сухой травы и мусора.                                                   
 
Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в жилом доме, есть жертва.   
                                   
Также сообщалось, что 17 октября в Дарницком районе Киева произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме.
 

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Источник: korrespondent.net
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