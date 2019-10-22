Состоялась подготовительная встреча по газу

Украина и Россия при участии Еврокомиссии провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу газовых переговоров, сообщает пресс-служба Нафтогаза во вторник, 22 октября.

Встреча состоялась накануне в Брюсселе.

Согласно сообщению, в ходе консультаций стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах.

Как сообщили в Минэнерго РФ, во встрече участвовал замминистра Анатолий Яновский.

"По итогам встречи ее участники отметили конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трехсторонним консультациям в Брюсселе, запланированным на 28 октября 2019 года", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.

Как сообщалось, в Газпроме на прошлой неделе заявили, что продление контракта на транзит газа с Украиной будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

В ответ Нафтогаз пообещал 1 ноября направить Газпрому исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита газа.

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Источник: korrespondent.net