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22. 10. 2019

Интронизации императора Японии: фоторепортаж

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. На праздник в Токио приехали гости почти из 200 стран. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад.

Отметим, что в августе 2016 года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон в пользу Нарухито. Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

Cмотрите фотогалерею: Интронизации императора Японии: фоторепортаж

 
В церемонии интронизации японского Императора Нарухито участвовали президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской.
 
Глава государства сообщил, что для него большая честь принять участие в церемонии.
 
"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сказал Зеленский.
 epa.eu
 

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито. 

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Источник: korrespondent.net
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