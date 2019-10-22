Император Японии Нарухито официально вступил на престол. На праздник в Токио приехали гости почти из 200 стран. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад.
Отметим, что в августе 2016 года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон в пользу Нарухито. Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.
Cмотрите фотогалерею: Интронизации императора Японии: фоторепортаж
Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито.
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Источник: korrespondent.net
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