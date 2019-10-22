Интронизации императора Японии: фоторепортаж

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. На праздник в Токио приехали гости почти из 200 стран. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад.

Отметим, что в августе 2016 года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон в пользу Нарухито. Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

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В церемонии интронизации японского Императора Нарухито участвовали президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской.

Глава государства сообщил, что для него большая честь принять участие в церемонии.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сказал Зеленский.

epa.eu

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net