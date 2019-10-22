Цукерберг назвал страны, которые пытаются влиять на выборы в США

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США. Об этом он в понедельник, 21 октября, рассказал в интервью NBC News.

По словам основателя Facebook, соцсеть готова противостоять попыткам иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года.

"Мы продолжаем наблюдать, что их тактика развивается. Эти национальные государства намерены активно участвовать в предстоящих выборах. Сейчас мы видим, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы", - сказал Цукерберг.

Он подчеркнул, что Facebook ранее смог предотвратить попытки оказать влияние на выборы в различных странах, в том числе во Франции, Германии, Мексики, Индии и Бразилии.

"То, что нам удалось проактивно идентифицировать и снять их, является сигналом того, что наши системы сейчас гораздо более развиты, чем были раньше", - сказал Цукерберг.

21 октября компания объявила, что заблокировала четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instargram, которые была вовлечены в "скоординированное неавторизованное поведение". Три из них имели иранское происхождение, одна - российское.

В сообщении говорится об удалении 50 фейковых страниц в Instargram и одной в Facebook, на которых публиковались сообщении об экологических проблемах, консерватизме и либерализме, выборах президента США 2020 года, расовых проблемах и проблемах ЛГБТ. По данным Facebook, эти аккаунты могут быть связаны с Агентство интернет-исследований ("фабрика троллей").

Ранее сообщалось, что Facebook обезвредил в Украине "фабрику троллей". Были удалены страницы и аккаунты, распространявшие дезинформацию.

А в конце августа стало известно, что Twitter и Facebook заблокировали сотни страниц из Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net