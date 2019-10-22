Грымчаку изменили подозрение - адвокат

Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. Об этом во вторник, 22 октября, сообщают Українські Новини со ссылкой на его адвоката Дмитрия Мельника.

"На прошлой неделе ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют злоупотребление влиянием (ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса)", - сообщил он.

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Грымчака, но перенес заседание на 12 ноября.

При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Защитник отметил, что Грымчак остается под стражей, так как залог шесть млн гривен за него не внесен.

Он также заявил, что после переквалификации подозрения дело экс-замминистра МВОТ должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщалось, вечером 14 августа правоохранители задержали Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Ранее в СБУ сообщили, что больше месяца следили за заместителем министра МинВОТ и изымала деньги, получаемые в качестве взятки из обменников.

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Источник: korrespondent.net