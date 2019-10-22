Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2019, вторник, 12:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
22. 10. 2019

Метеорологи назвали города с загрязненным воздухом

В Укргидрометцентре отрицают высокое содержание вредных примесей в атмосфере Украины. С таким заявлением во вторник, 22 октября, выступил директор ведомства Николай Кульбида, передает РБК-Украина.
 
 
Сообщается, что превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.
 
"Во всех крупных городах по оксиду углерода концентрация составляла от 0,1 до 1,4. Лишь в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации. Но это характерно для осеннего периода в Украине. Ничего удивительного в Украине с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не случилось", - утверждает Кульбида.
 
Напомним, Центральная геофизическая обсерватория обнародовала данные о загрязнении воздуха в разных городах Украины.
 
Как отмечается в сообщении обсерватории, в целом за последние дни концентрации оксида углерода, которые бы характеризовались как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы.
 
В то же время метеорологи отмечают, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, - могут способствовать накоплению загрязняющих веществ.
 
Ранее сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в  десять раз 
 
Также мы писали, что делать в случае удушливого смога в атмосфере.   
                                                                                                                                  

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.