Метеорологи назвали города с загрязненным воздухом

В Укргидрометцентре отрицают высокое содержание вредных примесей в атмосфере Украины. С таким заявлением во вторник, 22 октября, выступил директор ведомства Николай Кульбида, передает РБК-Украина.

Сообщается, что превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.

"Во всех крупных городах по оксиду углерода концентрация составляла от 0,1 до 1,4. Лишь в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации. Но это характерно для осеннего периода в Украине. Ничего удивительного в Украине с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не случилось", - утверждает Кульбида.

Напомним, Центральная геофизическая обсерватория обнародовала данные о загрязнении воздуха в разных городах Украины.

Как отмечается в сообщении обсерватории, в целом за последние дни концентрации оксида углерода, которые бы характеризовались как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы.

В то же время метеорологи отмечают, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, - могут способствовать накоплению загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз

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Источник: korrespondent.net