ЕС никогда не согласится с "жестким" Brexit - Туск

Евросоюз никогда не примет выход Великобритании из ЕС без соглашения. Об этом говорится в заявлении главы Евросовета Дональда Туска к Европарламенту.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию. Но одно должно быть понятно: как я сказал премьер-министру Джонсону в субботу, "жесткий" Brexit никогда не будет нашим решением", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что сейчас Туск ведет консультации с лидерами ЕС по запросу Лондона об отсрочке Brexit. Решение ЕС по этому вопросу ожидается "в ближайшие дни".

В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает историю с выходом Британии из Евросоюза "пустой тратой времени", пишет Reuters.

В ходе выступления на ассамблее в Страсбурге, Юнкер отметил, что Brexit был "пустой тратой времени и энергии" и раздражал его, так как из-за выхода Британии из ЕС недостаточно было сделано для улучшения жизни граждан стран Евросоюза. Он также отметил, что одобрит сделку о Brexit только после того, как она будет одобрена британским парламентом.

"Сейчас нам нужно очень внимательно следить за событиями в Вестминстере. Но невозможно вообразить, что Европейский парламент ратифицирует соглашение до того, как это сделает Вестминстер. Сначала Лондон, затем Брюссель и Страсбург", - подчеркнул Юнкер.

Голосование за соглашение в парламенте Великобритании должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

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Источник: korrespondent.net