Нормандскому формату сейчас тяжело - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет о сложности организации встречи лидеров нормандской четверки из-за новых подходов и запросов "одной из сторон". Об этом он сказал во вторник, 22 октября, пишет ТАСС.

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала подготовка, потом - саммит", - сказал он.

"В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - добавил он, не уточнив о ком именно идет речь.

"Нормандскому формату сейчас тяжело", - констатировал представитель Кремля.

Он напомнил, что именно лидеры "четверки" согласовали комплекс минских договоренностей, однако "сейчас одна из сторон - участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту".

"В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, нормандский формат испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время", - добавил Песков.

Отметим, накануне организацию нормандского саммита обсудили президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Как известно, РФ настаивает на разведении сил в Петровском и Золотом до встречи нормандской четверки. Разведение затягивается из-за несоблюдения необходимых семи дней "тишины".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net