Зеленский обсудил с Болсонару перезапуска космического проекта

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию обсудил ряд экономических вопросов и инициатив с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Стороны отметили, что стремятся расширения товарооборота между странами, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширения присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - отметил Зеленский.

Президент Украины предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции в этом направлении.

"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - подчеркнул глава Украинского государства.

Во время встречи также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома Алкантара.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито.

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Источник: korrespondent.net