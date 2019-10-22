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22. 10. 2019

Для ВСУ разработали новое оружие Тихий гром

Для нужд Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется Тихий гром ST-35, или просто Гром. О разработке сообщает Defense Express Channel.

Гром находится на завершающей стадии разработки, первый этап летных испытаний прошел успешно.

Тихий гром ST-35 - средство разведки и поражения вражеских целей, находящихся на значительном расстоянии. Боеприпас с помощью мультикоптера (он же выполняет функцию ретранслятора) запускается вертикально с закрытой позиции, поражение цели происходит также вертикальным пикированием на нее. Корпус выполнен из композитных материалов (стекло- и углеволокно).

Боевая часть расположена в носовой части, имеет длину около 300 мм и ширину 90-100 мм. Весь комплекс – а это три боеприпаса, являются одноразовыми, укладывается в три тактических рюкзака весом до 15 кг, что дает возможность перемещаться расчету на необходимые позиции. Время развертывания комплекса не более 15-20 минут.

Ранее сообщалось, что в Киеве презентовали Збруч для вычисления угроз из космоса. Военная РЛС уже эксплуатируется в ВСУ на новой астрономической обсерватории Национального центра управления и испытаний космических средств под Киевом.

В Киеве представили новые военные разработки

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Источник: korrespondent.net
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