Сивохо рассказал о своих обязанностях в качестве советника секретаря СНБО

Бывший кандидат в нардепы и креативный продюсер Студии Квартал 95 Сергей Сивохо заявил, что на должности советника секретаря СНБО будет отвечать за гуманитарную политику в отношении Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 22 октября.

"Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен! Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - написал Сивохо.

Сивохо также высказался насчет резонанса в соцсетях после своего назначения.

"Предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", - добавил он.

Напомним, что ранее известный шоумен Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, что вызвало волну обсуждений в сети.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав СНБО. Президент ввел в состав СНБО его нового секретаря Данилова и главу внешней разведки Валерия Евдокимова.

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Источник: korrespondent.net