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22. 10. 2019

В ГПУ объяснили нюансы с нормами по неприкосновенности нардепов

С нового года прокуратура не будет применять нормы законов о неприкосновенности депутатов, поскольку они противоречат Конституции. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV.
 
 
"Нормы Конституции являются нормами прямого действия... Поскольку Конституция не предусматривает особого правового режима для народных депутатов, очевидно, что для нас (прокуратуры - ред.) не будет оснований применять те нормы, которые устанавливают особый правовой режим", - сказал он.
 
Комментируя возможность развала из-за этого дел в суде, Рябошапка заявил, что, "учитывая состояние нашей судебной системы, возможно все, что угодно", но он будет настаивать на приоритете Конституции и руководствоваться в первую очередь ей.
 
В то же время, комментируя законопроект, поданный депутатами Слуги народа, который предусматривает согласование следственных действий в отношении нардепов с генеральным прокурором, Рябошапка заявил, что до некоторой степени разделяет желание депутатов быть защищенными от произвола прокуроров и следователей, поэтому считает возможным установление для депутатов режима дополнительных гарантий, как для адвокатов.
 
Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность, но соответствующие нормы еще остались в ряде законов.
 
4 октября Рада приняла закон об изменениях в процессуальном кодексе без поправок об отмене неприкосновенности депутатов.
 
В тот же день в Слуге народа пообещали внести отдельный законопроект, который уберет неприкосновенность депутатов из законодательства, 7 октября он был внесен в парламент.                                                                                                      

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Источник: korrespondent.net
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