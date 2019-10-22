Прорыв дамбы в России: число жертв возросло до 17

Количество погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17 человек. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", - сообщила Петренко.

Таким образом, число погибших увеличилось до 17 человек, еще трое остаются пропавшими без вести. 14 погибших уже опознали родственники.

Ранее сообщалось о 15 погибших в результате прорыва дамбы в РФ.

Напомним, в Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.

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Источник: korrespondent.net