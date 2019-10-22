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22. 10. 2019

Турция не будет продлевать паузу военной операции в Сирии

Власти Турции не будут продлевать режим прекращения огня в рамках военной операции "Источник мира" на севере Сирии Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на заявление представителей сил безопасности страны.
 
 
Турецкие военные продолжат очистку местности от мин и начнут расширять зону своего контроля по истечении 120 часов моратория. 
 
Все вооруженные формирования будут уничтожены, предупредили в Турции. Речь идет о бойцах Сил народной самообороны сирийских курдов. 
 
По подсчетам Минобороны, за время паузы из зоны операции выехали "более 130 машин с членами курдских формирований".

Напомним, США и Турция 17 октября договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны (YPG) покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

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Источник: korrespondent.net
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