В Афганистане 15 полицейских погибли при столкновениях с талибами

По меньшей мере 15 полицейских погибли при столкновениях с боевиками радикального движения Талибан в северной афганской провинции Кундуз. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает Синьхуа.
По данным агентства, во вторник утром талибы напали на контрольно-пропускной пункт в районе Али-Абад. В результате атаки 15 полицейских погибли.
Отмечается, что восемь боевиков были ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в Афганистане произошел теракт, в результате которого погибли один ребенок и девять взрослых.
Напомним, в конце сентября сообщалось, что в ходе военнй операции в Афганистане были ликвидированы более 40 талибов.
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Источник: korrespondent.net
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