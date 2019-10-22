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22. 10. 2019

В Афганистане 15 полицейских погибли при столкновениях с талибами

По меньшей мере 15 полицейских погибли при столкновениях с боевиками радикального движения Талибан в северной афганской провинции Кундуз. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает Синьхуа.

По данным агентства, во вторник утром талибы напали на контрольно-пропускной пункт в районе Али-Абад. В результате атаки 15 полицейских погибли.

Отмечается, что восемь боевиков были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в Афганистане произошел теракт, в результате которого погибли один ребенок и девять взрослых.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что в ходе военнй операции в Афганистане были ликвидированы более 40 талибов.

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Источник: korrespondent.net
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