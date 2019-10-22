Из КВНа в СНБО. Сивохо и национальная безопасность

Украина все никак не привыкнет к комикам и актерам во власти, даже пять месяцев президентства Владимира Зеленского с этим не помогли.

Поэтому каждое новое назначение человека из шоу-бизнеса на государственную службу вызывает массу критики. Так комик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Корреспондент.net выяснил, чего ждать от нового советника.

Назначение

О том, что ему нашли должность в СНБО, Сивохо сообщил сам.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - заявил сам Сивохо.

Он опубликовал фото удостоверения советника секретаря СНБО. В удостоверении отмечено, что оно выдано 18 октября 2019 года.

Позже Сивохо прокомментировал и реакцию общества на его назначение советником секретаря СНБО, предложив не спешить с выводами.

"Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", - написал он.

Сивохо считает, что реакция общества на его назначение в СНБО вызвана тем, что вопрос Донбасса "болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать".

Он написал, что в СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику, "за работу с людьми и смыслами".

Сивохо подчеркнул, что будет работать с большой и целеустремленной командой, в которой, по его словам все, как и он сам, выходцы из Донбасса. Он заявил, что у них есть "огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах".

Реакция

Сразу же после появления новости о новой должности Сивохо в Сети нашлись фотографии, подтверждающие его участие в митингах Партии регионов.

Сам Сивохо раньше не скрывал, что поддерживал Партию регионов и Виктора Януковича.

"Вот мне правда интересно, по какому принципу они там должности раздают: играют на спор с Богданом в карты? Или просто на корпоративчике по синьке наобещал кто-то… Или может так: прикольный пацан проиграл выборы, так давайте, чтобы он не чувствовал себя лохом назначим его куда-то, выпишем ксиву, пусть радуется ", - рассуждает бывший боец полка Азов Андрей Дьяченко.

Популярным среди пользователей социальных сетей стал вопрос, когда должность получит Верка Сердючка?

Чем известен Сивохо

Сивохо родом из Донецка. Стал известен благодаря игре в КВН, был креативным продюсером студии Квартал 95, снимался в кино, участвует в передаче Лига смеха, которую продюсирует Квартал.

На внеочередных выборах в Раду Сивохо баллотировался от партии Слуга народа по прифронтовому округу на Донбассе - в Дружковке и Константиновке.

"Я иду на выборы в команде президента Владимира Зеленского. Потому что разделяю его систему ценностей и приоритетов. Надеюсь на решительные и кардинальные изменения в стране", - писал Сивохо в своей программе, но выборы проиграл.

Уже на Донбассе

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится 5 дней. Принимает участие в заседании и Сивохо.

По словам Сивохо, участники выездного заседания много общаются: с военными, депутатами, местными властями и рядовыми гражданами. Планируется также осмотр разрушенных и реконструируемых зданий в Красногоровке Марьинского района.

Источник: korrespondent.net