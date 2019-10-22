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22. 10. 2019

Активист из России просит политическое убежище в Украине

Российский активист, которого преследуют в РФ за участие в акциях протеста против местной власти, попросил политического убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 22 октября.

Отмечается, что 26-летний гражданин России 21 октября прибыл в пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - говорится в сообщении.

После проведения необходимых мероприятий мужчину направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, что ранее в аэропорту Киев иностранка попросила убежище в Украине. Женщина заявила, что на родине ее преследуют за ее профессиональную деятельность, из-за чего она решила бежать за границу.

Также сообщалось, что Украина предоставила убежище российскому националисту. Иван Белецкий был заочно арестован в России, а ООН его признала политически преследуемым.

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Источник: korrespondent.net
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