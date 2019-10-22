СБУ задержала бывшего замглавы Минэкономики

Экс-заместитель министра экономического развития задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 22 октября.

Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия Украинский центр Безопасность и государственной акционерной холдинговой компании Артем действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

"Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше 16,5 млн долларов", – говорится в сообщении.

После этого авансовый платеж в размере более 8,2 млн долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. СБУ утверждает, что иностранная компания оборудования в Украину так и не поставляла.

"22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в Международном аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, за несколько дней до этого сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании.

"Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч.4 ст.27 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий", – говорится в сообщении.

Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 млн гривен.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу. По местам проживания и работы фигурантов проведены обыски, по результатам которых изъяты документы и другие носители информации, которые свидетельствуют об их причастности к совершению противоправной деятельности во вред интересам Украины", – добавили в СБУ.

Напомним, в августе 2018 года в Киеве на заводе Артем запустили новый участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для пушек Гиацинт. На церемонии открытия присутствовал президент Петр Порошенко. Тогда сообщалось, что уникальные станки были поставлены из Турции.

На прошлой неделе стало известно, что СБУ ведет расследование в отношении экс-замминистра экономического развития и торговли. Его подозревают в работе на российские спецслужбы.

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Источник: korrespondent.net