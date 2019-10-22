Состояние реки Днепр критическое - Нацэкосовет

Состояние реки Днепр критическое. Об этом заявил глава Национального экологического совета Украины, глава Ассоциации рыболовов Александр Чистяков на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина во вторник, 22 октября.

"Состояние Днепра критическое, он уже не ревет, он стонет. Река просто умирает. Все началось с того, что величайшую реку перегородили дамбами, она потеряла собственное течение и не в состоянии смыть то, что туда попадает. А по берегам Днепра стоят мегаполисы и химические предприятия со своими стоками и сливами", - сказал он.

Чистяков отметил, что проблемы Днепра необходимо рассматривать в том числе в контексте проблем его притоков.

"С лица карты независимости за годы независимости исчезло более 10 тыс. малых рек... Они зарастают, мелеют и потом исчезают", - добавил он.

По словам Чистякова, если не заняться речкой Ирпень под Киевом, то она исчезнет через пять лет.

"Относительно Днепра, то только в Киевской акватории 56 мелей, на которых можно стоять по колено в воде", - отметил он.

Кроме того, одной из проблем названы сточные воды, которых, по его словам, за 2018 год в водоемы сброшено более 2,5 млрд (треть из них неочищенные).

"Днепр с каждым годом все больше цветет всеми цветами радуги", - констатировал Чистяков.

В связи с этим общественный деятель предлагает на законодательном уровне заставить все местные советы привести свои нормативные акты в соответствие с Водным и Земельным кодексом.

"Необходимо ввести комплексную программу по спасению Днепра и убрать все наносы и мели, а также другие существующие угрозы", - подчеркнул Чистяков.

Напомним, что ранее в Николаеве закрывали пляжи, так как загрязнение превышало норму в разы. Купаться на городских пляжах было опасно из-за химического и бактериального загрязнения, которое иногда превышало норму в 14 раз.

Также сообщалось, что в Черном море вдвое больше мусора, чем Средиземном. Более 80% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик, а именно PET-бутылки, обертки от сладостей, пластиковые пакеты.

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Источник: korrespondent.net