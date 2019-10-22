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22. 10. 2019

Суд по делу Штепы собрался после 16-месячного перерыва

Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник, 22 октября, после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Об этом сообщил ее адвокат Александр Шадрин, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрению либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения", - сказал он.

По словам адвоката, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути.

Шадрин также сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась - Штепа по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.

Оглашение решения планируется в среду в 11:30.

Напомним, с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания по делу Штепы. Так, в ноябре прошлого года ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение. За полгода до этого суд по делу Штепы разошелся через 40 секунд после начала заседания из-за того, что не явился один из судей. 

Напомним, Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.

В сентябре 2017 года суд отправил экс-мэра Славянска под домашний арест.

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Источник: korrespondent.net
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